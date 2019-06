Reddito di cittadinanza | la beffa per i precari che formeranno i navigator

«AAA - cerco barista ma non lo trovo : tutta colpa del Reddito di cittadinanza» : AAA barista cercasi: l'annuncio, pubblicato sui social, non ha trovato risposte. E Danilo Volpe, che lo aveva pubblicato nelle settimane scorse, non trova altri dipendenti. La colpa?...

Reddito di cittadinanza 2019 : quali sono le criticità della legge : Reddito di cittadinanza 2019: quali sono le criticità della legge Il Reddito di cittadinanza è lo strumento ideato e approvato dal Governo Conte per contrastare la povertà. La sua introduzione ha attirato critiche e aperto dibattiti ancora accesi. Sostanzialmente le opinioni sono divise tra chi trova il RdC uno strumento innovativo e idoneo ad accorciare la distanza tra domanda e offerta di lavoro e chi invece pensa che si riduca ad uno ...

Reddito di cittadinanza : scoperto un altro furbetto vicino Salerno stavolta con Isee falso : Fruizione illecita del Reddito di cittadinanza, falso ideologico e truffa ai danni dello stato, questo ciò che contiene la denuncia a carico di un uomo di Nocera Inferiore, residente a San Valentino Torio in provincia di Salerno. Si tratta dell’ennesimo furbetto della misura di contrasto alla povertà varata dal governo su spinta del Movimento 5 Stelle. Dopo i tanti casi di soggetti che percepivano il Reddito di cittadinanza e venivano beccati a ...

Così il Reddito di cittadinanza finisce in tasca all'ex islamista : Giuseppe Aloisi Un'inchiesta di Panorama svela come all'ex radicalizzato venga garantito il reddito di cittadinanza: si tratta di 900 euro I critici del reddito di cittadinanza continuano a nutrire più di un dubbio sulla natura della distribuzione: non è detto che tutti i cittadini che sono in diritto di riceverlo presentino requisiti morali inoppugnabili. Cosa fare, per esempio, con un italiano che risultava essere un musulmano ...

Reddito di cittadinanza - l'ultima truffa : "Vivo da solo" - scoperto e denunciato : Un uomo ha omesso di accumulare il proprio Reddito con quello dei familiari, ottenendo una certificazione Isee alterata che...

Reddito di cittadinanza - lavorano in nero col sussidio : addio soldi (e multa per l'azienda) : lavorano in nero e prendono il Reddito di cittadinanza: episodi in aumento e controlli serrati. In un caso, l'azienda ha...

Reddito di cittadinanza e lavori stagionali : posti vacanti per non perderlo : Reddito di cittadinanza e lavori stagionali: posti vacanti per non perderlo Il Reddito di cittadinanza crea posti vacanti nel settore dei lavori stagionali. E visto che l’estate è ormai esplosa, dopo essersi fatta un po’ attendere a dire la verità, adesso stabilimenti balneari, ristoranti e alberghi lamentano carenze di organico. Se un beneficiario del RdC, infatti, accetta un lavoro stagionale, rischia di perdere il Reddito e la cosa non ...

Reddito di cittadinanza : ricorsi collettivi su discriminazioni disabili e furbetti scovati : La misura di contrasto alla povertà del governo Conte è senza dubbio uno degli argomenti più discussi del 2019. Ormai, il Reddito di cittadinanza è stato lanciato ed è arrivato già al secondo mese di fruizione per i beneficiari che hanno presentato domanda a marzo. La misura però presenta ancora numerose criticità e problematiche che riempiono i notiziari e le pagine dei quotidiani. Da Nord a Sud continuano le operazioni dell’Ispettorato del ...

Gabicce - estate 'chiusa' per il Reddito di cittadinanza : il sindaco lancia l'allarme : "Siamo in un'emergenza vera": parole più che allarmistiche quelle di Domenico Pascuzzi, sindaco Pd di Gabicce Mare: nel comune in provincia di Pesaro Urbino, come in altre località della Riviera adriatica, la stagione balneare sembrerebbe non decollare. E se fino a qualche giorno fa la colpa era del tempo e di condizioni meterologiche invernali in estate, ora la responsabilità è da attribuire all'assenza di lavoratori stagionali. Stabilimenti, ...

Carta Reddito di cittadinanza 2019 : la Guida completa all’utilizzo : Chi risulta beneficiario del reddito di cittadinanza, dopo aver ricevuto risposta positiva dall’Inps, devono attendere da Poste Italiane di essere chiamati a rapporto, per ritirare la Carta reddito di cittadinanza o Carta Rdc: lo strumento scelto dal Governo per erogare le somme stabilite per ciascun percettore. In pratica ogni beneficiario verrà dotato di questa Carta, gialla e molto simile a una Postepay, sui cui verrà accreditato l’importo ...

Gabicce - il sindaco : "Mancano gli stagionali per colpa del Reddito di Cittadinanza" : Da una parte chi si lamenta che i giovani non hanno voglia di lavorare e preferiscono il Reddito di Cittadinanza a un impiego stagionale, dall'altra chi sostiene che se i lavoratori preferiscono non rispondere agli annunci per quel tipo di lavori è perché si tratta di puro sfruttamento. La polemica è nata in seguito alle parole del sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi del PD, che attraverso il Resto del Carlino, ha detto:"Molti giovani del ...

Reddito di cittadinanza - hotel e stabilimenti senza personale : «Non vengono a lavorare per non perdere i soldi» : Il primo a lanciare l'allarme era stato il sindaco di Gabicce Mare, poi rilanciato anche dall'ex premier Matteo Renzi. Questa estate 2019 ci ha messo non poco ad arrivare, ma è...

Caso Gabicce - per colpa del Reddito di cittadinanza nessuno vuole più lavorare : Giulia Rizzo La denuncia del sindaco di Gabicce: "Per colpa del reddito di cittadinanza mancano i lavoratori stagionali". La replica del Movimento: "L'era dello sfruttamento è finita" A Gabicce Mare, in provincia di Pesaro, la stagione estiva non decolla. Le cose vanno così male che lo stesso sindaco, Domenico Pascuzzi, si è visto costretto a lanciare un appello. È una vera e propria chiamata alle armi quella di Pascuzzi che, ...

Il caso dei lavoratori stagionali a Gabicce. Il sindaco : "Manca personale colpa del Reddito di cittadinanza" : E il presidente dell'associazione albergatori: "Ci hanno risposto che preferiscono il reddito e fare extra in nero che il lavoro estivo". Renzi: "Prima sono spariti i navigator e adesso anche i bagnini" M5s: "Decreto dignità contro lavoro nero"