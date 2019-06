Muore sulla spiaggia a 50 anni | forse stroncato dal caldo

Si lancia dal ponte Costanzo sulla Modica Ragusa : Muore 37enne : Un uomo di 37 anni di Pozzallo stamattina intorno alle ore 4,30 si è lanciato dal ponte Costanzo sulla Modica Ragusa.

Si scontra con un cavallo - motociclista Muore sulla via Ostiense : L'incidente poco dopo la mezzanotte all'altezza di Tor di Valle. Il centauro è morto sul colpo. Pochi minuti prima alcuni automobilisti avevano dato l'allarme segnalando la presenza di animali in strada

Roma - auto contromano sulla Casilina travolge moto : Muore motociclista di 32 anni. Arrestato l'automobilista ubriaco : Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso sulla Casilina all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contRomano. L'incidente è avvenuto...

Incidente shock sulla pista di Cavallara : Muore un pilota - ferito il padre di Andrea Dovizioso : Domenica tragica a Cavallara: muore un pilota durante una gara di motocross, ferito anche il padre di Andrea Dovizioso In molti ricorderanno il nome della pista di Cavallara per l’infortunio di due anni fa di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano. Oggi, il circuito di motocross torna ad essere protagonista per un tragico Incidente che è costato la vita a Raffaele Mazzola. Il pilota 59 enne è caduto in un salto, riportando un ...

Bus si ribalta sulla Siena-Firenze : Muore una donna - 37 feriti. FOTO : Bus si ribalta sulla Siena-Firenze: muore una donna, 37 feriti. FOTO L'incidente al settimo chilometro del raccordo autostradale Autopalio . La vittima sarebbe la guida turistica che accompagnava una comitiva di una sessantina di persone dell'Europa dell'est. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è finito in una ...

Bus si ribalta sulla Siena-Firenze : Muore una donna - 31 feriti. FOTO : Bus si ribalta sulla Siena-Firenze: muore una donna, 31 feriti. FOTO L'incidente al settimo chilometro del raccordo autostradale Autopalio . La vittima sarebbe la guida turistica che accompagnava una comitiva di una sessantina di persone dell'Europa dell'est. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è finito in una ...

Incidente sulla A-29 - Muore motociclista : Sull'autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico in direzione Alcamo è provvisoriamente rallentato a causa di un Incidente al km 29, nel comune di Paceco, in provincia di Trapani. Lo rende noto Anas precisando che la circolazione è consentita sulla corsia di marcia. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo, senza coinvolgere altri veicoli, ed è deceduto nell'Incidente. Il personale Anas è intervenuto ...

Incidente mortale - motociclista Muore sulla Marrucina - : Chieti - Un uomo ha perso la vita poco fa in un Incidente stradale avvenuto ad Ortona (Chieti) sulla SS Marrucina. Secondo le prime informazioni la persona deceduta era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Al momento non si conoscono le generalità. Da Pescara era stato fatto decollare anche l'elicottero del 118, ma i sanitari, arrivati anche con una ambulanza, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto ...

Dopo venti minuti di allenamento sulla cyclette perde conoscenza e Muore : Le vacanze vicine e l’idea di rimettersi in forma, anche se non ci si allena da un po’. Un classico di questo periodo dell’anno. E’ proprio quello che aveva intenzione di fare Joanne Leach, 46 anni. Il marito le aveva comprato una cyclette prima di una vacanza con la famiglia da tempo programmata. Da Anglesey, un’isola nel mare d’Irlanda, verso la Turchia. Era il suo desiderio, e così quando l’oggetto ...

Scende dall'auto dopo un incidente e Muore investito da un tir Tragedia sulla A1 tra Orvieto e Fabro : Orvieto - Un uomo è morto investito da un tir sulla corsia nord dell'Autostrada del Sole tra Orvieto e Fabro. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22 al chilometro 448 e...

Parma - tragico schianto in moto : Michele Muore a 36 anni sulla strada : La vittima dell'incidente stradale è Michele Cassoni 36enne residente a Roccabianca, in provincia di Parma. Ha sbandato mentre era in sella alla sua moto concludendo la sua corsa con un violento urto contro un pilone posto a lato della carreggiata. Poco prima un altro incidente sulle strade parmensi era costato la vita a un 39enne mantovano.Continua a leggere

Colto da malore Muore sulla A24 carabiniere forestale 48enne : Teramo - Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto, ha avuto il tempo di fermarsi in una piazzola di sosta lungo l’autostrada A24, prima dell’entrata nel traforo del Gran Sasso, ed è morto, probabilmente per infarto. Antonio Filipponi, 48 anni di Crognaleto, era un carabiniere forestale e si stava recando al lavoro alla stazione aquilana di Assergi. I soccorsi, scattati grazie alla segnalazione degli operatori della sala ...

Taranto - dramma sulla litoranea : cadono in moto - Maria Muore a 28 anni - fidanzato grave : La vittima dell'incidente stradale è la 28enne Maria Mandurino. Per lei inutili i soccorsi medici. Trasportato d'urgenza e ricoverato in gravissime condizioni in ospedale invece il fidanzato. Entrambi avrebbero fatto un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. I caschi che entrambi indossavano non sono stati sufficienti.Continua a leggere

Malore durante la sfilata! Modello di 26 anni Muore sulla passerella : Un Modello di 26 anni ha avuto un Malore mentre stava sfilando ed è morto sulla passerella della San Paolo Fashion Week. È successo sabato in Brasile, durante la sfilata di Ocksa, un marchio brasiliano. A dare la notizia sono stati gli organizzatori dell’evento: “L’SPFW ha appena saputo della morte del Modello Tales Soares, che ha avuto un Malore durante la sfilata di Ocksa”, si legge in una nota pubblicata su Instagram. Ancora non si ...