Ludovica Pagani | Alcuni calciatori di Serie A ci provano con me sui social

(Di giovedì 13 giugno 2019) Marco Gentile, la sexy influencer che ha stregato il web, ha spiegato comegiocatori diA ci abbiano provato con lei sui: "È successo. Ma io sono fidanzata e non ho mai risposto"è uno dei volti del programma televisivo Quelli che il calcio, ma la bella e sexy influencer e con oltre due milioni di follower su Instagram era diventata famosa per aver letto a "modo suo" la classifica diA quando lavorava per Bergamo Tv. Da quel video incriminato ne sono passati di mesi con la bergamasca che è cresciuta sotto tutti i punti di vista, sia in ambito professionale che nella vita privata., ai microfoni di Gazzetta.it, ha spiegato come ha fatto a farsi conoscere al grande pubblico del calcio: "Tutto è nato dalla collaborazione con gli Autogol e da un video 'LaA va in vacanza' in cui interpretavo il personaggio ...

