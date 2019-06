I costumi più strani | Kitsch e divertenti del 2019 con tutti gli accessori

laragnatelanews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Mare, mare e ancora mare. Il caldo repentino di questi ultimi giorni ha messo questa parola in bocca a molti. E se poi pensiamo che la moda mareha rimesso in gioco il costume intero anche nella versione corsetto e i bikini a vita alta, di sicuro la tendenza di indossarli anche in città è già dilagata. Vi vogliamo mostrare oggi però non i capi estivi più Inn del momento, ma quelli sicuramente piùda sfoggiare (ma anche no!) nelle nostre spiagge! Il tema che abbiamo preferito è quello dello squalo. I modelli Shark sono tra quelli più fantasiosi ed indossabili da uomo, donna e bambino! Sempre restando sul tema marino ecco due idee… giocare a fare la sirena o indossare pantofole da mare, di discutibile gusto? Per le donne che cercano l’abbronzatura quasi integrale ecco la versione femminile di un costume che ha fatto parlare di sé negli anni ...

