Hyundai Kona - Una settimana con la 1 6 CRDi 115 CV Xpossible Day 4

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sotto a chi tocca: sul palcoscenico del nostro Diario di bordole ecco la1.6115 CV con cambio manuale a sei rapporti in allestimento, uno dei più completi della gamma. Lesemplare a nostra disposizione è dotato del Safety pack, che comprende sistema anticollisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni, allarme angoli ciechi, avviso collisione posteriore e specchi ripiegabili elettricamente, per un totale di 800 euro che si aggiungono ai 24.250 euro del prezzo di listino. Aggiungendo anche la vernice metallizzata, il prezzo di questo esemplare sale a 25.700 euro. Il motore è un turbodiesel millesei omologato Euro 6d-Temp da 115 cavalli a 4.000 giri/min e 280 Nm tra i 1.500 e i 2.750 giri/min: la Casa dichiara uno 0-100 km/h in 11 secondi, una velocità massima di 193 km/h e un consumo combinato compreso tra i 4,9 e i 5,1 l/100 km nel ciclo ...

