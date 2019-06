È morta una donna ferita nell’esplosione di una bombola del gas a Gela | in Sicilia

Esplosione Gela - c’è una vittima : morta Tiziana Nicastro - era in condizioni disperate : A otto giorni dallo scoppio della bombola al mercato rionale a Gela si registra una vittima. È morta a Palermo Tiziana Nicastro, quarantaduenne mamma di tre figli. La donna si trovava al mercatino per fare qualche acquisto quando è stata travolta dalla fiammata sprigionata dal camioncino che vendeva polli allo spiedo.

Trovata morta in bagno la più bella giocatrice di poker russa : “Folgorata da una scossa elettrica” : Liliya Novikova, 26 anni e considerata "la più sexy giocatrice di poker di Russia", è stata Trovata morta nel bagno della sua casa nel quartiere di lusso Kutuzovsky Prospekt a Mosca. Secondo le prime analisi condotte sul corpo della ragazza, "sono stati registrati segni di trauma da shock elettrico sul suo corpo". Si attendono i risultati dell'autopsia per conferma.Continua a leggere

Katy Perry accuse choc : «Una suora è morta per colpa sua. Ha le mani sporche di sangue» : Katy Perry e la sua battaglia con le suore. Pare che la cantante, da anni, sia in lite con le suore dell?ordine Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Le sorelle si...

Katy Perry - l’accusa delle suore : “Ha le mani sporche di sangue. Una nostra sorella è morta a causa sua” : “Non mi piace affatto Katy Perry e sono certa di non piacerle. Lei ha le mani sporche di sangue. A causa sua è morta la sorella Catherine. Le sue ultime parole prima si morire sono state ‘Katy fermati ti prego’“. È l’attacco lanciato da Rita Callanan, un’anziana suora unica e ultima superstite dell’Ordine americano del Santissimo e Immacolato Cuore della Beata Vergine Maria che nel 2015 intraprese una battaglia ...

Santa Lucia di Piave. morta Chiara Bernardi : era una dipendente della Savno : Ancora una tragedia della strada in Veneto. L’ennesimo incidente si è consumato fuori dall’autostrada A27 a Vittorio Veneto, all’altezza del

Venezia - incendio nella notte in una villetta : morta una coppia di anziani : Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato distrutto il primo livello dell’abitazione. E i due residenti, una coppia di anziani, già senza vita. Sono morti nella notte fra le fiamme che hanno divorato la loro villetta a Marcon, in provincia di Venezia, posta all’interno di una zona residenziale. Le tre squadre di pompieri, giunte da Mestre, sono arrivate intorno alle 4,20. E a quell’ora il fuoco avvolgeva il piano di residenza ...

Una Vita Anticipazioni Stasera 8 giungo 2019 : Blanca partorisce...ma la bambina è nata morta! : Blanca dà alla luce suo figlio ma al suo risveglio, dopo essere svenuta, una contadina le rivela che ha dato alla luce una bimba morta.

Noa Pothoven non è morta per eutanasia : si è suicidata a 17 anni dopo abusi sessuali - una storia che fa riflettere : In questa settimana, i giornali di tutto il mondo hanno diffuso la triste storia di Noa Pothoven, ragazza olandese che ha scelto di morire a 17 anni dopo la sofferenza ritenuta “insopportabile” per via di depressione, stress post-traumatico e anoressia in seguito a ripetuti abusi sessuali subiti quando era ancora una bambina. La vicenda ha fatto il giro del mondo perché in un primo momento era circolata la notizia che Noa avesse ottenuto ...

Nessuna giustizia per nostra figlia - morta a Corinaldo! l'urlo della famiglia di Benedetta Vitali : "Sapete qual è oggi la nostra paura? Essere dimenticati. Senza aver avuto giustizia per Benedetta". La famiglia della 15enne morta nella tragedia della discoteca di Corinaldo, non può trovare pace al proprio dolore. La madre si è tatuata il nome della figlia sul polso, mentre il fratello ha disegnato sulla spalla l'abbraccio di due bambini: "mia sorella e io da piccoli".-- Madre e figlio, insieme al papà di Benedetta Vitali, ricordano i ...

X Factor 2019 - parla la famiglia di una vittima di Corinaldo : “Nostra figlia morta senza giustizia - Sfera Ebbasta in tv” : FQ Magazine X Factor 2019, ecco i nomi dei nuovi quattro giudici: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Malika e Sfera Ebbasta La presenza di Sfera Ebbasta nella giuria di X Factor non è piaciuta a molti fan della trasmissione, ha generato nuove polemiche sull’opportunità di un suo ruolo nel programma dopo la strage del “Lanterna Azzurra” ...

Strage di Corinaldo - parla una famiglia : "La nostra Benedetta morta senza giustizia e Sfera Ebbasta va in tv" : Sei mesi fa la tragedia nella discoteca, la rabbia dei genitori di una delle vittime: “Il cantante giudice di X Factor, un’offesa per noi lasciati a piangere da soli"

Incidente A4 - auto sotto un tir : morta una donna/ San Donà di Piave : traffico in tilt : Incidente A4, auto sotto un tir: morta una donna di 65 anni. Dinamica al vaglio: marito sotto choc, conducente camion ferito lievemente.

Incidente A4 - auto sotto un camion vicino al casello di San Donà di Piave : morta una donna : Tragico Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A4. Un’auto su cui viaggiava una donna ha tamponato un camion infilandosi sotto al mezzo pesante non lontano dal casello di San Donà di Piave in direzione Trieste. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista.Continua a leggere

San Donà di Piave. Incidente sull’autostrada A4 morta una donna : Incidente mortale sull’autostrada A4, prima dell’immissione di San Donà. Nell’impatto, avvenuto giovedì pomeriggio, una donna ha perso la vita. Un’auto