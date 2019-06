De Luca e il Pd nella sua coalizione «Alle Regionali ci sarò soprattutto io»

Lucano - confermato divieto di dimora. Via al processo. "Credo ancora nella giustizia - contro di noi attacco fuori misura" : Prima udienza a Locri. L'ex sindaco di Riace è imputato insieme a 26 collaboratori, tutti coinvolti nella macchina dell'accoglienza del borgo calabrese. Rimarrà in esilio: "Ma non saprei vivere lontano dall'impegno sociale e politico"

Luca Palamara : “Contro di me solo fango. Nella guerra fra correnti sono saltato in aria io” : Luca Palamara esce da 3 ore di interrogatorio a Perugia, sale in macchina, si precipita verso Roma. Il telefonino squilla in continuazione. Lui risponde a raffica. È di umore nero, ma anche combattivo. «Mi ha investito una montagna di fango». Deve riuscire a convincere l’Italia di non essere un magistrato infedele al servizio di oscuri faccendieri,...

La Lega è primo partito anche nella Riace di Mimmo Lucano : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito più votato alle elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano.Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le Europee. A Riace la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle, attestatosi al 27,4% e il Pd (17,4).Nel Comune in ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Trofeo Sedmak-Bressan 2019 : Luca Lucaroni e Letizia Ghiroldi avanti dopo lo short. Esordio del sistema Rollart nella danza : L’impianto sportivo Pikelc del Polet di Opicina (Trieste) sta ospitando questa settimana il Sedmak-Bressan 2019, storico Trofeo Internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle giunto alla sua trentottesima edizione, quest’anno di particolare interesse per via della presenza di moltissimi atleti di veritice motivati a entrare sempre più in confidenza con il nuovo sistema di punteggio Rollart prima degli attesi Campionati Nazionali ...

F2 - Luca Ghiotto squalificato a Monaco! Un tirante dello sterzo lo tradisce - partirà ultimo nella Sprint Race : Brutte notizie per Luca Ghiotto al termine della Feature Race del GP di Monaco di F2: il pilota dell’UNI-Virtuosi è stato squalificato ed ha così perso il secondo posto maturato al termine della gara: a tradirlo un’irregolarità tecnica, che lo ha costretto così a restare fermo a quota 67 punti in graduatoria. A costare carissimo è stato un tirante dello sterzo, risultato non conforme nelle misure: a causa di questa squalifica nella ...

Universiadi - De Luca nella nuova piscina Scandone : «È bellissima» : «È bellissima, fosse solo per questo e altri impianti messi a nuovo in tutta la Campania posso dire che ne è valsa la pena aver deciso di fare le Universiadi». A braccetto...

Il paradiso delle signore : Luca Capuano sarà nella nuova stagione? : Luca Capuano parla del futuro del suo personaggio nel paradiso delle signore La notizia della chiusura scongiurata per Il paradiso delle signore, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai due milioni di telespettatori che seguono quotidianamente la soap opera di Rai1. Nelle scorse settimane è stato ufficializzato che la seconda stagione della telenovelas (la quarta considerando l’esordio come fiction del paradiso delle signore) ci sarà. ...

La prova del cuoco : Anche Luca Calvani e Monica Setta nella giuria della trentacinquesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi alle undici e mezza parte la trentacinquesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia ...

Festival della tv - Nella terza giornata Luca Zingaretti e il confronto fra direttori dei quotidiani : Primo appuntamento in piazza Carlo Alberto, alle 10: 'Il ruolo della donna nel mondo dei media'. Sulla stessa piazza, alle 11, 'La fisica nel quotidiano' con Marco Delmastro. In piazza Umberto I, ...

Luca Cordero di Montezemolo e Ilaria Venturini Fendi - lo scatto nella tenuta di lei : come li hanno immortalati : Luca Cordero di Montezemolo è stato immortalato nella tenuta I casali del pino, vicino a Roma, con Ilaria Venturini Fendi. I due sembrano molto rilassati e si godono la giornata di sole e questo meraviglioso paesaggio. In questi giorni I casali del pino ospitano l'evento Floracult. Si tratta di una