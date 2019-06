Csm | Mattarella indice elezioni per sostituire i magistrati dimissionari | Ora

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il Presidente della Repubblica, dopo giorni di inchieste, condite di veleni, ha deciso di indire per il 6 e 7 ottobre prossimo lesuppletive per i due consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura che si sono dimessi. Un decisione, spiegano fonti qualificate del Quirinale, che ha un motivo ben preciso: lo scioglimento immediato del Csm, infatti, comporterebbe la sua rielezione con le stesse regoli vigenti ora, regole e procedure elettorali che sono state criticate e per le quali si è invece invocata da più parti una revisione. La sostituzione dei componenti, dunque, per Sergioè "il primo passo perché si volti pagina" rispetto a quello che è successo, restituendo alla magistratura indipendenza e prestigio; "prestigio e fiducia che le note vicende hanno incrinato tra i cittadini". Ovviamente il Presidente ha avuto in queste ...

