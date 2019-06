Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android | Nokia 8 1 | HONOR View20 | ASUS

Juventus - resta un solo nodo da sciogliere per Arrivare a Sarri : il Chelsea ha una precisa richiesta : Il club londinese non ha nessuna intenzione di fare sconti alla Juventus, chiedendo l’intero ammontare dell’indennizzo per liberare Sarri La Juventus continua a spingere per Maurizio Sarri, ma il Chelsea fa muro. La trattativa tra Marina Granovskaia e Fali Ramadani prosegue ad oltranza, con colloqui fiume e nuovi appuntamenti che non finiscono mai con l’attesa fumata bianca. L’agente dell’allenatore toscano ...

Marvel’s Runaways - dal 13 giugno su Rai 4 Arriva la prima stagione della serie - già su TIMVISION : Marvel’s Runaways episodi 1, 2, 3 giovedì 13 giugno su Rai 4. In arrivo in chiaro la nuova serie Marvel.Da domani, 13 giugno 2019, arriva in prima tv in chiaro la serie Marvel’s Runaways. L’appuntamento è per ogni giovedì su Rai 4, con tre episodi (almeno la prima settimana). La prima stagione, quella che andrà in onda, è composta da soli 10 episodi.Marvel’s Runaways è una delle tante serie tratte dai fumetti della ...

Arriva su Indiegogo Luna Smart Lamp - la prima lampada intelligente tutta italiana : Prende il via la campagna di crowdfunding su Indiegogo per Luna Smart Lamp, la prima Lampada intelligente italiana con Amazon Alexa. L'articolo Arriva su Indiegogo Luna Smart Lamp, la prima Lampada intelligente tutta italiana proviene da TuttoAndroid.

Sentenza Uefa Manchester City domani ufficiale - Arriva una conferma : Sentenza Uefa Manchester City domani ufficiale, arriva una conferma Secondo il giornalista sportivo di Rai2 Paolo Paganini domani giovedì 13 giugno 2019 scatta l’ora X della Sentenza Uefa sulle presunte violazioni del Fair Play finanziario da parte del Manchester City. Strane tempistiche Con la Sentenza potrebbe arrivare anche l’esclusione dalla Champions League, oltre a un pesante “blocco” del mercato in entrata, per il Manchester ...

Volleyball Nations League - l’Italia chiude male la Pool 6 : contro la Russia Arriva una netta sconfitta : La formazione russa si impone con il punteggio di 3-0 sugli azzurri, che chiudono così con una sconfitta la Pool 6 della Volleyball Nations League l’Italia chiude con una sconfitta per 3-0 (29-27, 25-16, 25-18) contro la Russia la Pool 6 della Volleyball Nations League. In avvio di gara per l’Italia scendono in campo Simone Giannelli, Roberto Russo, Oleg Antonov, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Oreste Cavuto e il libero Fabio Balaso. Nel ...

Roland Garros – Nadal - voce rotta dall’emozione : “non credo che sarei Arrivato qui ancora una volta” : La voce di Rafa Nadal rotta dall’emozione dopo il trionfo nel 12° Roland Garros: il tennista maiorchino ammette di essere rimasto stupido di trovarsi per l’ennesima volta con il trofeo in mano Per la 12ª volta in carriera, Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros! Il maiorchino ha trionfato in finale contro Thiem, battendolo in 4 set, vinti con il punteggio di 3-6 / 7-5 / 1-6 / 1-6. Al termine dell’incontro, con la voce rotta ...

De Magistris : “Interrogazione M5s per commissariare Napoli? Una vergogna - neppure Mussolini sarebbe Arrivato a tanto” : “Interrogazione del M5s per commissariare il Comune di Napoli? È una vergogna democratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto. I 5 Stelle stanno veramente alla frutta“. È la durissima risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all’iniziativa dei 58 senatori del M5s, che con una interrogazione avente come primo firmatario il parlamentare pentastellato Vincenzo Presutto chiedono ...

Pedofilia - per il cardinale Pell ora Arriva una denuncia civile : Giuseppe Aloisi Il cardinale australiano George Pell, condannato a sei anni per Pedofilia e alla sbarra in un processo d'apPello, è stato accusato pure di coperture Il cardinale australiano George Pell dovrà difendersi da ulteriori accuse relative a presunte coperture su abusi ai danni di minori. L'alto porporato, già prefetto della Segreteria per l'economia del Vaticano, è impegnato in un processo d'apPello nella sua nazione di ...

Arriva una nuova web serie con Ludovica Bizzaglia e Luca Turco di Upas e Giulia De Lellis : Chi segue sui rispettivi profili social Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia o Luca Turco, sarà sicuramente già a conoscenza del nuovo progetto prodotto da Witty TV. Si tratta di un'inedita web serie che avrà come protagonisti questi tre giovani artisti e che andrà in onda rigorosamente su internet. Giulia De Lellis su Instagram non ha potuto nascondere la sua felicità e una certa ansia per il suo debutto nelle vesti di attrice, dovendo ...

Birra gratis in cambio di una bottiglia di plastica vuota : Arriva la "plastic machine" : Sorge al di sotto di un’imponente onda, un’installazione ottenuta con oltre 12000 bottigliette e bicchieri proventi da...

Cessione Hysaj - CorSport : “Arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo. L’agente è già lavoro” : Cessione Hysaj, CorSport: “Arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo. L’agente è già lavoro” Cessione Hysaj, CorSport: “Arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo. L’agente è già lavoro”. Tutoli di coda quindi tra il Napoli ed il terzino albanese, che la settimana scorsa ha espresso a chiare lettere la volontà di cambiare aria. Ed ora sembra che dietro l’ esterno destro ci ...

Una Vita anticipazioni spagnole : a Calle Acacias Arriva il vero Iñigo Cervera : Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai milioni di fan della serie televisiva. Nelle puntate spagnole della telenovela, Paquito avrà un nuovo lavoro e verrà impiegato come vigilante notturno a Calle Acacias. In seguito l'uomo farà amicizia con Flora, con la quale instaurerà sin da subito una bella e profonda intesa. Quest'ultima comincerà a credere sempre di più che l'uomo nutra ...

Arriva lo stop dalla legge : "Strappare le unghie a gatti è una pratica barbara e disumana" : Pina Francone Lo Stato di New York si avvia a diventare il primo negli Stati Uniti a vietare la pratica crudele della estirpazione degli artigli ai gatti Strappare le unghie ai gatti è una pratica barbara ed è stata messa fuori legge. Dove? Nello stato americano di New York, che si appresta a diventare la prima realtà federale degli Stati Uniti a vietare la pratica crudele della estirpazione degli artigli ai felini. La legge, ...

Prove di disgelo Salvini Di Maio : prima una telefonata - poi Arriva l’intesa sullo Sblocca cantieri : Aria di schiarite nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: i due vicepresidenti del Consiglio hanno avuto una "lunga e cordiale" telefonata, dai toni distensivi. Passata - almeno per il momento - la tempesta, arriva subito dopo anche l'accordo sul decreto Sblocca cantieri, che ieri era stato tema di scontro tra i due alleati a Palazzo Chigi.