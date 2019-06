Alpine A110 S - La francese diventa più sportiva

quattroruote

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non poteva che chiamarsiS l'evoluzione della biposto. Si tratta dell'ennesimo omaggio alla tradizione, visto che la versione S dellaoriginale si distingueva dal resto della gamma per via del propulsore più potente e delle prestazioni ancora più elevate La versione S in Francia da 66.500 euro. LaS affianca le versioni Pure e Legende e, in Francia, sarà proposta con un prezzo di partenza di 66.500 euro. La versione S è rivolta a chi cerca le massime prestazioni: per questo sono previste modifiche tecniche di rilievo al propulsore e al telaio, oltre a elementi stilistici specifici. Le consegne saranno avviate entro la fine del 2019.292 CV e 260 km/h. Il propulsore quattro cilindri 1.8 turbo passa da 252 a 292 CV mantenendo gli stessi 320 Nm di coppia massima ed è abbinato al cambio automatico doppia frizione sette marce. La potenza si ottiene a 6.400 giri ...

NewspressItalia : Renault : ALPINE A110S, L’ULTIMA NATA DELLA GAMMA A110 - ReportMotori : Alleggerita e potenziata: i numeri della Alpine A110 GT4 su - EvoMagazineIt : Scatola magica? -