7 buoni motivi per farsi una maschera ora

Mondiale femminile di calcio 2019 - 7 buoni motivi per cui tutti dobbiamo guardarlo : Venerdì 7 giugno ore 21. È l’orario della prima partita del Mondiale femminile di calcio 2019. Un campionato che quasi nessuno, soprattutto in Italia, ha mai visto. Perché non c'è mai stata una copertura tv come quella prevista per il Mondiale francese. Merito di una nazionale femminile che si è qualificata dopo vent’anni e di un movimento che sta crescendo. Demerito di una nazionale maschile che non ce l’ha fatta e che ha lasciato un buco vuoto ...

Pressione pneumatici : tre buoni motivi per controllarla regolarmente : Per ottenere il meglio dalla guida nella stagione estiva è fondamentale accertarsi della giusta Pressione dei pneumatici, che si riflette sulla sicurezza alla guida, sulla longevità dei pneumatici stessi e sul consumo di carburante. Ecco tre buone ragioni per controllare quindi la Pressione. 1. Guida più facile e sicura La Pressione influenza fortemente la manovrabilità […] L'articolo Pressione pneumatici: tre buoni motivi per ...