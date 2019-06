Svelata ufficialmente l' UI della nuova versione di Steam

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nelle ultime settimane sono apparsi in rete diversi leak relativi allainterfaccia utente di, ed oggi finalmente Valve ha permesso agli utenti di dare un'occhiata allavestesua piattaforma. Come riporta VG247, Valve ha dichiarato (tramite un post sul suo blog) che lainterfaccia riesce a unire l'esperienza di un determinato gioco con tutte le informazioni utili ad esso relative, come news o l'arrivo di nuovi contenuti. dalle foto mostrate, il tutto appare molto moderno e la stessa Valve ha già confermato (per la gioia dei suoi clienti) che lainterfaccia sarà disponibile tra qualche settimana. Il resto del post si rivolge invece agli sviluppatori, spiegando come sarà possibile modificare la pagina di un gioco e cose del genere. In ogni caso è un'ottima notizia che la tanto agognatainterfaccia sta effettivamente per arrivare sui nostri ...

