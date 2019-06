optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Non sono per nulla trascurabili idi questa mattina del 12. Il noto e-commerce, in quest minuti non è: un vero e proprio down che sta caratterizzando in primis la versione desktop del negozio online globale ma di conseguenza anche la relativa app mobile. Provando a visitare la hone page del noto, ecco che ivengono subito fuori. Dopo un lungo tentativo di caricamento della pagina in questione, gli utenti si ritroveranno davanti ad una misera pagina bianca con errore. Il messaggio di Alert dice esattamente questo: " "An error occurred while processing your request" e il riferimento dell'errore è il numero 97. L'esperienza desktop disastrosa di questi minuti ha i suoi effetti anche sull'app. Iin effetti continuano anche sulla versione Android e per iPhone proprio dell'applicazione del noto store. La situazione del ...

OptiMagazine : Rovinosi problemi #eBay il 12 giugno: sito non funzionante e neanche app -