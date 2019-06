Risultati a dieci anni di un trattamento della leucemia mieloide cronica

fondazioneserono

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un gruppo di ricercatori italiani ha pubblicato idi un’analisi degli esiti a lungo terminecuracon il farmaco imatinib. I riscontri hanno indicato che questa cura mantiene la sua efficacia a lungo termine e non determina effetti tossici. L’imatinib è stato il primo, di una classe di farmaci denominata inibitorichinasi BCR/ABL, ad essere approvato, dalle Autorità Regolatorie, per la cura. Laè associata alla presenza, nel cromosoma denominato Philadelphia, di un’alterazione che ha come risultato una fusione di geni BCR/ABL che codifica un enzima del tipo tirosin-chinasi che risulta attivo. L’imatinib si lega alla parte ABL dell’enzima, evitando che vi si leghi l’ATP, e quindi inattivando l’enzima anomalo che contribuisce allo sviluppo. ...

