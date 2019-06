Quell' islam che tifa per Salvini | È giusto fermare l' invasione

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Giuseppe De Lorenzo Eugenia Fiore Una frangia diici appoggia il leder della Lega: "È la nostra speranza". E vogliono bloccare l'immigrazione: "Così entra la parte peggiore di ogni Paese" "Non solo lo sosteniamo, di più". Roma, maggio 2019. A parlare non sono elettori delusi da altri partiti né appassionati follower del ministro dell'Interno. Sono musulmani italiani, che si dividono tra la fede in Allah e l'adesione politica alle istanze del leader del Carroccio (guarda il video). "Per noiè una speranza", dicono senza esitazioni. Il gruppo raduna italiani convertiti e stranieri naturalizzati, tutti convinti che un musulmano non possa definirsi di sinistra. "Come potremmo accettare i matrimoni omosessuali, la teoria gender o l'utero in affitto?", confessa Karim Benvenuto. E visto che il Pd non è una soluzione, per gliici sovranisti non ...

