Motori – Audi e-Tron a rischio incendio | non è troppo presto per l’elettrico? GALLERY

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Per il SUVTrong> e-55, richiamati i 1644 veicoli prodotti fino ad oggi, i primi verranno riparati in agosto in questi giorni l’Trong> ha rilasciato un richiamo per la sua ammiraglia ecologica, la tedesca ha richiamato 1.644 esemplari della sua e-55 quattro, sono stati attualmente richiamati i primi 540 veicoli dal mercato americano, questa misura cautelare è stata adottata dalla casa dei Quattro Anelli per prevenire ilincendi, che pare abbia colpito alcune vetture ancora in uso dall’azienda per effettuare i test di sviluppo. il problema riscontrato a quanto pare è stato già circoscritto, il difetto rilevato riguarda l’isolamento di una sezione specifica dell’impianto elettrico, che potrebbe provocare un accumulo di umidità nella batteria, rischiando così di portare la vettura ad un ipotetico cortocircuito e di conseguenza un ...

