Mi Band 4 e Mi True Wireless | finalmente arrivano anche in Italia

Hit maker e true man - OM incontra Shade prima di Welcome To The Show : “Band - freestyle… me la sto facendo sotto!” : Welcome To The Show! Lo Show è quello di Shade che il 12 maggio si esibirà all’Alcatraz di Milano e il 18 maggio all'Orion di Roma. Due concerti che segnano il debutto live del rapper, con tanti ospiti sul palco - da J-Ax a Ensi, da Federica Carta a Emma Muscat, Fred De Palma, Grido e Giulia Penna. Proporrà dal vivo il suo percorso, tra freestyle e hit che almeno una volta tutti abbiamo cantato, urlato, chiamato in causa nello scrivere ...