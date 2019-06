Lecce | allarme in Tribunale | uomo entra con una grossa pietra ma voleva solo testimoniare

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un episodio abbastanza curioso si è verificato questa mattina a, precisamente al, dove un anziano sulla settantina d'anni ha fatto il suo ingresso nel Palazzo di Giustizia. Fin qui nulla di strano, se non che l'portava con sé in una borsa una. Il sistema di sicurezza, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non avrebbe funzionato a dovere e quindi l'è riuscito a passare indenne. Ovviamente un oggetto del genere può fare molto male se scagliato addosso ad una persona, ma, per fortuna, l'anziano non aveva intenzioni bellicose, tutt'altro. Lo stesso è, infatti, testimone in un processo contro un poliziotto, che è imputato per aver esploso alcuni colpi di pistola in aria mentre cercava di difendere proprio l'anziano da un'aggressione da parte di un altro soggetto. Laportata come 'prova' A questo punto, nell'udienza odierna, l'anziano ha ...

PugliaStream : Allarme sicurezza in tribunale, uomo entra in aula con un enorme sasso: 'una prova' - Quoti_Puglia : Allarme sicurezza in tribunale, uomo entra in aula con un enorme sasso: 'una prova' - marco__lecce : RT @CalcioFinanza: Caso Neymar, allarme sponsor: Nike preoccupata, Mastercard ferma gli spot -