Lady Marchisio si rilassa a Ibiza | lo scatto manda in tilt i follower

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Marco Gentile Roberta Sinopoli, moglie di Claudiocentrocampista dello Zenit San Pietroburgo, stando in visibilio i suoi 188.000su Instagram Claudioha lasciato la Juventus la scorsa estate e l'ha fatto amaramente dato che il "Principino" ha dedicato tutta la sua carriera al club bianconero. In undici anni tra Serie A, per dieci stagioni, e serie B, per un solo anno, il 33enne di Torino ha messo insieme 389 presenze, impreziosite da 37 reti.ha lasciato il club di Corso Galileo Ferraris da vincente dato che ha messo in bacheca sette Scudetti, tre Supercoppe Italiane e quattro Coppe Italia. Il centrocampista, però, non si è stancato di vincere dato che con il suo Zenit ha vinto il titolo di campione al suo primo anno nell'ostico campionato russo. L'ex Juventus, inoltre, ha sfiorato due Champions League perse contro Barcellona e ...