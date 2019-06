Genova | stranieri a scuola con bambini per i corsi d’italiano Comune chiede chiarimenti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un genitore che scrive alper lamentarsi della presenza, nelladel figlio, diche entrano addirittura dallo stesso portone. E l’assessora all’Istruzione che fa telefonare alla preside perre spiegazioni. Succede a, in pieno centro: laè la primaria “Descalzi-fratelli Polacco” di via Vincenzo Ricci, a due passi dalla stazione Brignole. Da vent’anni, spiegano i docenti, l’istituto ospitadi italiano pera cura dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Nulla di strano, quindi, che in alcuni orari gli allievi deifrequentino l’edificio insieme ai giovani studenti. Il genitore in questione, però, non gradisce e si rivolge direttamente alla giunta comunale guidata dal sindaco di centrodestra Marco Bucci, nella persona dell’assessora alle Politiche educative e all’Istruzione Francesca Fassio (Forza Italia). La quale ...

