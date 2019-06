Fedez criticato per un commento ' spinto' ad una foto di Leone con un' attrice a luci rosse

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Una frase diche voleva essere sicuramente una battuta, si è trasformata nell'ennesimo espediente per criticare il ragazzo e il modo in cui espone il figlio sui social network. Sotto ad uno scatto che lo mostra vicino ad una famosadi film a, il cantante ha aggiunto unsimpatico sull'espressione dispiaciuta di: queste sue parole, non sono andate giù a molti internauti, che lo hanno attaccato senza mezzi termini su Instagram.nella bufera per una battuta fatta su Instagram Quella che doveva essere una semplice battuta di spirito di, gli si è rivoltata contro: sono tantissime infatti le critiche che sono piovute addosso al ragazzo dopo che ha commentato in modo simpatico una delle ultimeche ha pubblicato su Instagram. Approfittando della visita che l'exper adulti Mia Khalifa ha fatto a lui e a Chiara Ferragni a Los ...

Ri_Ghetto : Questa polemikuccia è forse la cosa più assurda che abbia mai letto. Voi dovete prima di tutto calmarvi, in secondo… - davidemaggio : X Factor 2019, polemiche per Sfera Ebbasta. La produzione: «Vi conquisterà, anche Fedez era fortemente criticato.… - zazoomblog : X Factor 2019 polemiche per Sfera Ebbasta. La produzione: «Vi conquisterà anche Fedez era fortemente criticato. La… -