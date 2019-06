Dopo la rottura con Giulia | Francesco Monte | scrive un post | ‘Non siamo attori | siamo

Monte si sfoga su IG Dopo la rottura con Giulia : 'Non vi riguardano le motivazioni' : Francesco Monte e Giulia Salemi hanno chiuso da pochi giorni la loro relazione d'amore nata all'interno del Grande Fratello Vip. Tra i due sembrava essere scoppiata la scintilla dopo la loro avventura nel reality, ma a distanza di alcuni mesi tutto è finito. A prendere questa decisione sarebbe stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, come fatto intuire da un post pubblicato su Instagram dalla Salemi. La ragazza si è mostrata in lacrime sui ...

Ottimista e rilassato! Bradley Cooper Dopo la rottura con Irina : Anche Bradley Copper rompe il silenzio dopo la rottura con Irina e su Page Six appaiono le prime foto dell'attore in un hotel di Los Angeles. La fine della storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk continua ad essere un argomento molto caldo per gli amanti del gossip. La coppia qualche giorno fa ha annunciato la fine della loro relazione, dopo un lungo periodo di rumor e smentite. Sembra però che Cooper e Shayk, di comune accordo, ...

La prima foto di Irina Shayk Dopo la rottura con Bradley Cooper : dopo giorni di silenzio, Irina Shak compare di nuovo suoi social felice e sorridente per un servizio fotografico in Islanda. La notizia ha popolato per giorni le prime pagine dei settimanali di gossip. La coppia amatissima dai social formata da Irina Shayk – modella dai profondi occhi azzurri – e l’attore Bradley Cooper – sulla cresta dell’onda dopo il successo di A Star is Born – hanno messo fine alla loro relazione dopo 5 anni di ...

Giulia Salemi Dopo la rottura con Francesco Monte : ‘Devo riprendere in mano la mia vita’ : Quando una storia d’amore nasce davanti alle telecamere (del Grande Fratello Vip) in qualche modo è giusto che finisca nello stesso modo. Per questo motivo Giulia Salemi, dopo la rottura con Francesco Monte (che secondo il settimanale Spy in edicola sarebbe da imputare proprio alla volontà di lui), è tornata sui social con alcune stories in cui parla della fine della sua storia con l’ex tronista. Lo aveva già fatto nei giorni scorsi ...

Giulia Salemi in lacrime Dopo la rottura con Monte : 'Bisogna trovare la forza' (VIDEO) : La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è ormai volta al termine: la notizia è stata diffusa su Instagram dall'influencer. Da alcune ore anche Francesco Monte ha pubblicato alcuni contenuti nei quali si intende che cosa sia successo nella sua vita. Ad ogni modo, ad essere maggiormente provata da tutta questa situazione è proprio Giulia Salemi, la quale si è mostrata in lacrime su Instagram. Pochissime ore fa, la famosa influencer ha deciso ...

Giulia Salemi piange in diretta/ Dopo la rottura con Francesco Monte : 'Tornerò...' : Giulia Salemi piange in diretta Dopo la rottura con Francesco Monte: 'Tornerò ad essere Giulia Power', ecco le sue parole

GF 16 - Giorgio Dopo la rottura con Francesca svela : “E’ difficile…” : Giorgio Tambellini ripensa a Francesca De Andrè del Grande Fratello? In quest’ultima edizione del GF di Barbara d’Urso grande protagonista è stato, suo malgrado, Giorgio Tambellini, il quale ha tradito Francesca De Andrè. I due hanno anche avuto modo di confrontarsi ben 2 volte nella casa più spiata dagli italiani. Confronti che hanno mandato ancora di più in crisi la coppia. Intanto il giovane ex della concorrente del Grande ...

Il primo commento di Francesco Monte Dopo la rottura con Giulia Salemi : "Ci vorremo sempre bene" : Ufficializzata la fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi da quest'ultima dopo circa 7 mesi tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, le reazioni non si sono fatte attendere. Da Betty Soldati a le Donatella (insieme nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso autunno), Carolyn Smith, Ana Laura Ribas e tante altre. Giulia Salemi e Francesco Monte si sono ...

Alessia Macari - rottura Dopo il matrimonio? "Abbiamo alzato il gomito - ma non abbiamo litigato" : Un matrimono che ha fatto discutere quello fra Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello Vip 1 e volto social di Live - Non è la d'Urso, e il calciatore tedesco Oliver Kragl. A poche settimane dall'arrivo in Serie A, il centrocampista del Foggia ha condotto all'altare la showgirl italo-irlandese per un matrimonio in stile Bollywood alla pugliese, raccontato nell'ultimo numero del settimanale di Chi.Subito dopo le nozze, si è diffusa sul ...

Rottura tra la Juventus e Max Allegri - il tecnico lascia Dopo 5 scudetti e 4 Coppe Italia : dopo l’incontro definitivo tra Andrea Agnelli e Max Allegri, avvenuto nella mattinata di venerdì 17 maggio, è stato deciso che al termine di questa stagione le strade della Juventus e del tecnico si separeranno. Questo il testo del comunicato stampa ufficiale diffuso pochi minuti prima delle ore 13 dal club piemontese: “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, ...

Uomini e Donne : l’ultimo sfogo di Pamela Dopo la rottura con Stefano : Uomini e Donne, Pamela del Trono Over senza filtri: l’ultimo sfogo dopo la rottura con Stefano Questi sono giorni sicuramente difficili per Pamela Barretta, ex protagonista del Trono Over. La dama, che ha scoperto durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne che Stefano si sentiva con un’altra donna, ha chiuso definitivamente la storia con lui […] L'articolo Uomini e Donne: l’ultimo sfogo di Pamela dopo la ...

Sergio Pirozzi clamoroso : in che partito finirà il sindaco eroe di Amatrice Dopo la rottura con la Meloni : Torna a casa, Sergio Pirozzi, ma lo fa dopo aver di fatto condannato il centrodestra a una evitabilissima confitta alle ultime elezioni regionali del Lazio. L'ex sindaco-eroe di Amatrice, il simbolo della "resistenza" del Centro Italia devastato dal terremoto del 2016 di fronte a burocrazia e tempi

Giulia De Lellis e Andrea Damante - primo bacio Dopo la rottura : sono tornati insieme : Certi amori non finiscono, cantava Venditti. Ed è proprio quello che è successo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante tornati insieme dopo una pausa di riflessione e altre...