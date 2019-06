Ciclismo | fratture al femore e al gomito per Chris Froome Stagione finita per il

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Tanta amarezza e tristezza per. Il campione britannico del pedale, vincitore dei tre i grandi Giri ciclistici (Giro d’Italia nel 2018, Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e nel 2017 e Vuelta a España nel 2017), quest’oggi è stato suo malgrado protagonista del fatto del giorno in ambito sportivo. Caduto nel corso della ricognizione della tappa del Giro del Delfinato 2019, gara che il keniano bianco aveva scelto per arrivare in condizione migliore al Tour, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’ufficialità del suo ritiro dal Delfinato è stata accompagnata dall’annuncio del forfait per la Grande Boucle. Inizialmente si sospettava che il corridore si fosse procurato una frattura al bacino. Stando a quanto riporta l’Ansa, la caduta nella zona di Auvergne Rhone-Alpes è costata ala rottura deldestro, di une di alcune ...

