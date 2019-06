ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La sentenza è attesa in autunno e tra i 12 imputati, di cui 9 in carcere, c’è anche Oriol, l’ex vicepresidente della Generalitat nonché eurodeputato, che rischia 25per ribellione. Perché per ladi Madrid l’organizzazione del referendum sulla secessione e la successiva dichiarazione di indipendenza dellaè stato un vero e proprio colpo di Stato. Il verdetto del Tribunale supremo arriverà dopo l’estate, ma gli imputati hanno già in mente di appellarsi alla Corte europea dei diritti umani. Per quattro mesi i giudici hanno esaminato il ruolo degli imputati, trae attivisti catalani, nell’ottobre del 2017., nella sua dichiarazione finale, ha affermato che “votare e difendere la repubblica non può essere considerato un crimine“, e poi ha lanciato un appello a “tornare alla politica“, perché la questione ...

Noovyis : Un nuovo post (Catalogna, chiuso processo ai leader indipendentisti. Procura chiede 25 anni per Junqueras) è stato… - Cascavel47 : Catalogna, chiuso processo ai leader indipendentisti. Procura chiede 25 anni per Junqueras - germanobrixia : chi si assomiglia(agli spagnoli)si piglia... -