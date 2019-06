ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Dopo Milano, Vodafone accenderà domenica il 5G anche a Roma, Napoli, Torino e Bologna: “Forse non si sa o si vuole colpevolmente ignorare ilo inaudito che si sta facendo correre alla popolazione costringendola all’esposizione continuativa e persistente con le irradiazioni di ubiquitari campi elettromagnetici – affermano i parlamentari Sara Cunial, Silvia Benedetti, Veronica Giannone, Gloria Vizzini e Saverio De Bonis, impegnati nella richiesta di una moratoria al governo Conte – ci appelliamo ai sindaci, primi responsabili della condizione di salute della popolazione del proprio territorio. In linea con il principio di precauzione, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute e a vivere in un ambiente salubre, sancito anche dalla nostra Costituzione, abbiamo chiesto alle amministrazioni di fare un passo indietro dimostrando così che la vita umana, il nostro ...

MonicaCirinna : Oggi #12giugno in #Senato si discute il Decreto Concretezza (su cosa ? Boh ! ) La Ministra Bongiorno #Lega visibilm… - ilfattoblog : 5G, in Parlamento si discute dei rischi da elettrosmog. Altrove già prendono precauzioni - prestia_fabio : RT @MonicaCirinna: Oggi #12giugno in #Senato si discute il Decreto Concretezza (su cosa ? Boh ! ) La Ministra Bongiorno #Lega visibilmente… -