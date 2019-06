Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio un barcone carico di migranti affondato questa mattina davanti alle coste dell’isola di Lesbo in Grecia provocando la morte di almeno 6 persone lo riportano i media internazionali che citano la guardia costiera greca almeno 57 persone sono state tratte in salvo fine politica ieri sera il vertice di un paio ...

Maturità 2019 Ultime Notizie : rischio caos per la prova orale - ecco perché : Un articolo del quotidiano ‘Il Messaggero’ pone l’accento sui potenziali rischi caos per il prossimo esame di Maturità, in particolare per quanto riguarda la prova orale. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha fornito solo delle indicazioni generali ma, a differenza dei due scritti, non può esserci una simulazione uguale per tutti. Sarà un esame incognita anche per i docenti, con i commissari interni ed esterni che si ...

Pensioni Ultime Notizie : cattedre scoperte Quota 100 scuola - i numeri : Pensioni ultime notizie: cattedre scoperte Quota 100 scuola, i numeri Sul tema Pensioni ultime notizie riportano il possibile e ormai ravvicinato problema delle cattedre scoperte nel comparto scuola, viste le numerose uscite anticipate con Quota 100. Sono numeri importanti quelli rilasciati dal Corriere della Sera, che ha usufruito di dati Inps per scoprire a quanto ammontassero le cattedre (e i posti, più in generale) lasciate scoperte e ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : New York - elicottero contro palazzo - 10 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: New York, elicottero contro palazzo. Rocca di Papa, esplosione municipio. Ballottaggi in 136 comuni., 10 giugno 2019,

Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno una volta l’esplosione a Rocca di Papa in primo piano con volta una palazzina di tre piani di Palazzo del Comune nella deflagrazione è rimasto ferito anche il sindaco Emanuele crestini gravemente ustionato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata assieme ad altre 8 persone tra le quali sono i bambini ricoverati al Bambin Gesù ...

Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione brilla Luigi in studio il premier Conte avverte gli alleati sfidare la Commissione Europea sulla procedura di infrazione può far male Alitalia e mettere a rischio i risparmi dei cittadini conta Insiste negoziato con Bruxelles devo essere condotto da lui e dal ministro Tria senza distonie cacofonie e boccia nuovamente i Mini Box e poi mette in guardia la ...

Brexit Ultime Notizie : i nomi in lizza per succedere alla May : Brexit ultime notizie: i nomi in lizza per succedere alla May A tre giorni dalle dimissioni di Theresa May dovute al caos Brexit, è bagarre per sostituire l’ex inquilina di Downing Street alla guida del Regno Unito e del partito conservatore. Il sistema politico britannico prevede infatti che sia il partito che ha la maggioranza alla Camera dei Comuni ad indicare un nuovo candidato alla guida del governo, in caso di dimissioni del ...

