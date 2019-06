Temptation | svelate le sei coppe | tra cui Cristina e David di U&D

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) La messa in onda dell'edizione 2019 diIsland è sempre più vicina. Infatti sono già iniziate le riprese del reality estivo di Maria De Filippi, condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia, in uno splendido resort a cinque stelle in Sardegna. Però, il programma di Canale 5 non ha ancora una data certa di messa in onda, in quanto non verrà più trasmesso a partire dal 17 giugno. Ma i fan più ottimisti sperano di vedere il loro programma preferito almeno da lunedì 24 giugno. Intanto, nell'attesa di saperne di più sono state ufficialmentele sei coppie che metteranno alla prova le loro relazioni e il loro amore all'interno diIsland 2019. Stiamo parlando di: Nunzia e Arcangelo,, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio....

LeNewsCheVuoiTu : Temptation Island 2019: Svelate le 6 coppie, ma ancora giallo sulla data... - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Temptation Island, svelate le coppie del programma di Canale 5 - zazoomnews : Temptation Island 2019, svelate le 6 coppie protagoniste. Ma è giallo sulla messa in onda -