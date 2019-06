ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) L’interesse delpersarebbe solo unB. Come già aveva del resto scritto Repubblicaqualche giorno fa. Il vero obiettivo del club di De Laurentiis è. Qualora non riuscisse a strappare il messicano al Psv, allora si stringerebbe per il brasiliano naturalizzato spagnolo del Valencia.per ora si muove su, per tenere tutte le porte aperte. Marca, intanto, scrive che il Valencia non ha alcuna intenzione di fare sconti per cedere il suo calciatore. Ilè stato tra i primi club ad interessarsi a lui con un’offerta di 35 milioni di euro. Ma il Valencia ne chiede 70. Non si tratta di piccola differenza e il club spagnolo non è intenzionato a mollare. L'articoloè ilB. Ilsusuilsta.

napolista : Rodrigo è il piano B. Il Napoli punta su Lozano. Giuntoli lavora su entrambi i fronti. Il brasiliano spagnolo del V… - apetrazzuolo : MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Napoli, fari accesi su James Rodriguez! Non c'è nulla su Rodrigo, Diego Costa si… - petrazzuolo : MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Napoli, fari accesi su James Rodriguez! Non c'è nulla su Rodrigo, Diego Costa si… -