Raffaele Marra | procura di Roma chiede condanna a due anni per abuso d’ufficio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Il pm diFrancesco Dall’Olio ha chiesto dire a 2di reclusione l’ex capo del personale in Campidoglio, accusato diin merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune. Per la stessa vicenda, lo scorso 10 novembre la sindaca Virginia Raggi è stata assolta dall’accusa di falso. Per laebbe un ruolo “assolutamente attivo” mentre “avrebbe dovuto astenersi e non lo fece. Qui c’è stato un danno al tessuto sociale – ha detto il pm nella sua requisitoria –aveva la possibilità di esercitare la sua influenza sulla nomina e infatti l’ha esercitata durante la riunione del 26 ottobre del 2016 nel suo ufficio con l’ex assessore al Commercio Adriano Meloni e il responsabile del personale Antonio De Santis, dalla quale uscì la decisione sulla nomina di ...

psymonic : RT @LaStampa: Ex braccio destro della Raggi, accusato di abuso d’ufficio per la nomina (poi revocata) di suo fratello Renato a capo del dip… - GHERARDIMAURO1 : RT @LaStampa: Ex braccio destro della Raggi, accusato di abuso d’ufficio per la nomina (poi revocata) di suo fratello Renato a capo del dip… - ritalaura2000 : RT @LaStampa: Nomine in Campidoglio, chiesti due anni di carcere per Raffaele Marra -