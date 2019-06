Piccolo | flotta bus decimata per mancanza climatizzazione | pazienza è finita

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) Roma – “Ennesima giornata di passione per i romani, interrotta metro A, nella tratta Subaugusta-Anagnina. Le stazioni della metro Repubblica e Barberini restano inagibili a tempo indeterminato come i 420 milioni di euro per le manutenzioni delle metro messi a disposizione piu’ di un anno e mezzo fa dall’ex ministro ai trasporti Delrio. Da ieri con l’arrivo del caldo ladei bus, gia’ ridotta, risultaa causa degli impianti dinon funzionanti per mancata manutenzione”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria. Che poi prosegue: “il Campidoglio non fa che accumulare ritardi con le convenzioni da stipulare e dimostrare incapacita’ di spendere soldi necessari a servizi fondamentali per la citta’. Il M5S al governo della citta’ e del paese non riesce neanche a dare ...