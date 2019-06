ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Francosulle pagine del, scrive un pezzo-dedica adnel giorno dopo del suo sessantesimo compleanno. I 60 anni dionorario Già il titolo dice tutto. Carlo, uomo di calcio capace di stregare campioni come Cristiano Ronaldo è approdato a Napoli non senza qualche scetticismo da parte della piazza. Di Napoli, poi, è diventato, con quella spontaneità che è la sua cifra fondamentale, l’ambasciatore autentico, capace di cancellare luoghi comuni e capovolgere giudizi irriverenti. Ha apprezzato la città anche dal punto di vista culinario, tanto caro aie alle oleografie di Napoli, e da emiliano ha soppiantato i tortellini con la mozzarella. In ogni sua intervista, anche quelle dei momenti duri come l’eliminazione dalla Champions, non ha mai mancato di elogiare la città e raccontarla. Forse più che chiedergli di vincere un ...

napolista : Ordine (Giornale): #Ancelotti è già più napoletano di molti napoletani doc Più che chiedergli di vincere un trofeo,… - azzardo70 : Le parole di Ordine sn state anche riprese da un giornale sportivo italiano... - jessicanimhain : RT @ossigenoinfo: Siracusa. Bruciata auto del giornalista Gaetano Scariolo Il 10 maggio, in piena notte. Il cronista è collaboratore di Agi… -