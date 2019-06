laragnatelanews

(Di martedì 11 giugno 2019) “È successa una cosa alla mamma”, così la bambina diha detto al telefono allo zio, dando l’allarme. La madre è Elisadi 35, originaria di Velletri, uccisa dal marito a Cisterna di Latina questa mattina. L’presumibilmente è avvenuto nella notte e questa mattina presta lui sarebbe uscito dicon l’arma del delitto per poi tornare quando ormai la polizia aveva ritrovato il cadavere della, nella camera da letto. Le urla, come spesso avveniva negli ultimi tempi, erano state sentite dai vicini e lasi pensa abbia assistito all’anche se il padre non ricorda bene se fosse o meno presente. Fabio Trabacchin inizialmente non ricordava nulla dell’accaduto ma poi ha confessato di averla uccisa con un colpo secco alla testa dato con un martello, durante l’ennesima lite per la separazione ...

laragnatelanews : Omicidio Ciotti. Uccide a martellate la moglie, mentre la figlia di dieci anni è in casa - evyna : Omicidio Ciotti. Uccide a martellate la moglie, mentre la figlia di dieci anni è in casa - Latina_Oggi : #Cisterna. Omicidio Ciotti, il raptus omicida del marito: Elisa uccisa a martellate -