Negare un aborto peggiora la salute fisica di una donna

(Di martedì 11 giugno 2019) (foto: Getty Images) Nel mezzo delle accese discussioni (a cui probabilmente seguiranno azioni legali) scatenate dalla decisione dell’Alabama di rendere in sostanza impossibile l’all’interno dei confini dello stato, un team dell’Università della California-San Francisco ha resi noti i risultati del proprio studio sullaa medio-lungo termine delle donne che hanno richiesto un, alcune riuscendoci e altre no. Dalla ricerca, pubblicata sulla rivista Annals of Internal Medicine, è emerso che lo stato fisico autoriferito delle pazienti che sono riuscite a abortire (nel primo o nel secondo trimestre di gravidanza) non ha subito ripercussioni, mentre quello delle donne che si sono vistela possibilità di interrompere la gestazione, e dunque hanno partorito, ne ha risentito. Conclusioni che – dicono gli autori – smentiscono uno dei ...

