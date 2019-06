Migranti | sette morti in un nuovo naufragio | due sono bambini

Almeno sette Migranti sono morti nel naufragio di un barca al largo dell’isola di Lesbo - in Grecia : Almeno sette migranti sono morti nel naufragio di un barcone al largo dell’isola di Lesbo , in Grecia . La Guardia Costiera greca ha detto che la barca era partita dalle coste della Turchia, non lontano dall’isola, e che aveva ricevuto un

"Al Moi sette Migranti su 10 erano esclusi dalle cure" : 'Fino a un paio d'anni fa al Moi arrivavano ambulanze in continuazione. Si andava in pronto soccorso anche per un mal di pancia perché tutti pensavano che fosse quella l'unica strada per essere ...