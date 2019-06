L’autopsia sul ladro contraddice la ricostruzione del tabaccaio | «Il colpo è stato

vanityfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Ildi pistola non sarebbe partito durante una colluttazione con i ladri, ma sarebbesparato dall’alto. I risultati del, eseguita questa mattina dal medico legale Roberto Testi, sul corpo di Ion Stavila, moldavo di 24 anni, ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Pavone Canavese, nel corso di un furto a una tabaccheria, contraddicono ladel proprietario dell’attività, Marcellino Franco Iachi Bonvin. Secondo i primi esiti dell’esame, la ferita sul petto di Stavila non sarebbe il foro di ingresso, ma quello di uscita del proiettile. Il 24enne sarebbequindi colpito mentre si trovava sul marciapiede, dove la polizia l’ha trovato già morto. E Iachi Bonvin non sarebbe sceso in cortile e non avrebbe sparato dopo essereminacciato con un piede di porco nel cortile della tabaccheria, sopra alla quale abita insieme alla famiglia, come aveva ...

