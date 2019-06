Frosinone | il cane fa da ' chirichetto' al parroco

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Una storia incredibile, che ha suscitato grande meraviglia e ammirazione, arriva da, capoluogo di provincia del Lazio. Proprio qui, nella Chiesa patronale di San Folco Pellegrino (precisamente a Santopadre), c’è unche celebra la Santa Messa in compagnia di unmolto speciale: un. Il cagnolino, di color crema, da qualche mese, ogni domenica - in rigoroso silenzio ed immobile- accompagna Don Giuseppe Rizzo durante tutta la liturgia. Al particolare “” - molto fedele e silenzioso- tutta la comunità si è legata moltissimo: è diventato infatti una vera e propria mascotte, una presenza amica, immancabile oramai. Il cagnolino entró nella Chiesa il giorno della festa patronale, per rifugiarsi dai fuochi d’artificio e dalla musica Ma facciamo un passo indietro. Era il giorno della festa del Santo Patrono a Santopadre, quando improvvisamente partono ...

arwen0506 : Questo è un vero prete???? - gianniroggia : RT @myriam81: Finalmente un parrocco degno di questo nome!! ?????????????????????????????? - lelelatta : Uno ogni tanto che salva un pezzo di categoria.... -