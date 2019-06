Biben annuncia TT Isle of Man 2

gamerbrain

(Di martedì 11 giugno 2019) Bigben e lo studio di sviluppo KT Racing sono lieti dire TTof Man 2, seguito del gioco ufficiale dedicato all’iconica corsa motociclistica del Tourist Trophy. Alcune immagini sono state rilasciate in seguito all’annuncio. Il gioco sarà disponibile nel 2020 per console e PC. Questa simulazione di corse motociclistiche è sviluppata da KT Racing, studio di sviluppo specializzato in racing games e conosciuto per aver dato vita al primo TTof Man e ad altri titoli basati sul franchise di WRC. Il nuovo titolo vede la corsa sul monte Snaefell ricreata ancor più accuratamente che in passato e offre un’esperienza di guida largamente migliorata così che tutte le emozioni della gara possano essere vissute dagli utenti. Ulteriori dettagli e novità verranno condivisi ...