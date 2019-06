Schianto elicottero a New York | i testimoni | Sembrava l' 11 settembre

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il palazzo che trema. Il fumo. L’ordine in tutti gli uffici di non ammassarsi per le scale. Lodell’Augusta A109E sul grattacielo vicino a Times Square, alle 13.45, ha fatto rivivere a migliaia di persone l’incubo dell′11, fantasma con cui i newesi convivono ogni giorno. “Ero al 29 piano - racconta un impiegato della banca Bnp-Paribas - ci ho messo un’ora per scendere sul marciapiede. Le scale erano tutte affollate, si sentiva l’odore del fumo, anche se potevamo respirare”. Al momento dell’urto sono suonati tutti gli allarmi. “Abbiamo sentito tremare le pareti e pensato a un terremoto, poi però quando è comparso il fumo, abbiamo pensato tutti a quella storia lì, lo abbiamo fatto tutti”.“E’ pazzesco, è pazzesco”, ha raccontato una testimone ...

