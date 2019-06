Minardi post-Canada | “Queste penalità uccidono la F1”

motorinolimits

(Di lunedì 10 giugno 2019) Non sono d’accordo che una gara così tirata come il GP del, con tre piloti racchiusi in una forbice di appena 6” dopo 70 giri, venga rovinata a tavolino. Queste decisioniil motorsport. Abbiamo assistito a una corsa combattuta tra due grandissimi piloti. Vettel ha certamente commesso un errore arrivando lungo alla chicane, … L'articolo: “Questela F1” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

