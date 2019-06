lastampa

(Di lunedì 10 giugno 2019) Piena consapevolezza. È questa la prima impressione, anche sorprendente, che ti dà ascoltare iparlare dei loro incredibili ultimi due anni di vita, passata dall’esplosione a X Factor teleguidata da Manuel Agnelli al successo che ne è seguito. In barba alla loro giovanissima età, Damiano, Vic, Ethan e Thomas - che il 19 inizierà gli esami ...

effi365 : RT @LaStampa: Måneskin: “Niente alcol e droga. Rock and roll vuol dire essere liberi di fare la nostra musica” - LaStampa : Måneskin: “Niente alcol e droga. Rock and roll vuol dire essere liberi di fare la nostra musica”… - itsaliicehere : Artisti con la A maiuscola. Niente da aggiungere se non che questa sera ho avuto la certezza di seguire persone ch… -