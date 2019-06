La UE ci dà 6 mesi per capire come gestire le ecoballe E intanto paghiamo

Graziano mesina libero per decorrenza dei termini : Graziano Mesina torna libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il più famoso (ex) bandito sardo - già ergastolano, quindi graziato e poi nuovamente condannato a 30 anni di carcere con revoca della grazia - ieri ha varcato la porta della cella in cui era rinchiuso per tornare a casa, nella sua Orgosolo, in attesa del giudizio definitivo della Corte di Cassazione. ...

SCUOLA/ Chi può chiudere questi mesi dicendo di averli persi? : Finisce l'anno scolastico e restano i ricordi dei volti incontrati in classe. Tutto fa parte di un cammino di maturazione

Usa - dimenticano la figlia di undici mesi in auto per 15 ore di fila : deceduta : Una terribile tragedia si è verificata negli Stati Uniti, a Saint Louis, nel Missouri, dove una piccola bambina di soli undici mesi, Joseline Eichelberger, è deceduta dopo essere rimasta per 15 ore di fila chiusa in un'automobile. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, il dramma si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi. I genitori della bimba erano usciti per recarsi ad una festa, ma non si sono accorti di aver lasciato ...

Pensioni d’oro - in 14 anni persi 12 mesi di assegni : Un pensionato “d'oro”, con un assegno superiore ai 100mila euro lordi l'anno, per effetto delle parziali indicizzazioni all'inflazione, tra il 2006 e il 2019 ha perduto in termini cumulati un’intera annualità rispetto a un suo alter ego che avesse goduto di una perequazione piena. Negli stessi 14 anni un pensionato con un assegno pari a 8 volte il minimo (3.420 euro) ha perso l’11%. Una perdita secca che non ...

Ancona - morì a 7 anni per un’otite. Tre mesi ai genitori che lo curarono con l’omeopatia. Medico rinviato a giudizio : Tre mesi di carcere, con pena sospesa, per concorso in omicidio colposo aggravato. È questa la condanna che il gup di Ancona, Paola Moscaroli, ha inflitto con rito abbreviato ai genitori di Francesco, il bambino di 7 anni di Cagli , in provincia di Pesaro Urbino, morto il 27 maggio 2017 per un’otite batterica bilaterale che la coppia decise di curare con l’omeopatia affidandosi alle cure del Medico pesarese Massimiliano Mecozzi, anche lui ...

