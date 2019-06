La produzione industriale continua a scendere Crolla l' auto -17 | 1 per cento

Cala ancora la produzione industriale. A picco il settore auto : -17 - 1% ad aprile : Ad aprile 2019 l’Istat rileva per la produzione industriale la seconda flessione congiunturale, dopo gli aumenti di inizio anno, con un calo dello 0,7% da marzo.Anche su base annua c’è una contrazione dell′1,5% dell’indice corretto per gli effetti di calendario, che non stima il possibile impatto del “ponte” tra Pasqua e 25 aprile (+0,1% i dati grezzi). Da marzo l’indice è in aumento solo ...

Frena la locomotiva tedesca : in calo produzione industriale e surplus commerciale : Milano. Giù la produzione industriale e giù anche il surplus commerciale: la Germania continua a soffrire sotto il peso delle tensioni commerciali internazionali. La Frenata dell'economia più forte dell'Eurozona – oggi confermata anche dalla Bundesbank, che ha tagliato le stime di crescita del paese

Germania - produzione industriale va peggio del previsto : ad aprile -1 - 9. Anche il Pil rallenta : per il 2019 previsto lo 0 - 6 : La Germania si risveglia raggelata dai dati sulla produzione industriale di aprile. Il calo è più ampio di quanto previsto dagli analisti: -1,9 per cento rispetto a marzo, mentre sull’anno la diminuzione è dell’1,8%. Gli esperti prevedevano un calo congiunturale pari a -0,5 per cento. Le notizie non sono buone nemmeno sul Pil perché le stime di crescita sono state tagliate dalla Bundesbank allo 0,6 per cento nel 2019 contro l’1,6 ...

La Germania preoccupa. Male la produzione industriale - Bundesbank abbatte le stime di crescita : Non è più un treno ad alta velocità, ma un convoglio che marcia a velocità ridotta. La Germania aggiorna ultimi dati economici, che preoccupano l’Europa intera, per le forti interdipendenze che condizionano le singole economie del Vecchio Continente. E così non è una buona notizia per l’Italia l’immagine di una locomotiva tedesca che non traina più.Per la Bundesbank la crescita ...

La produzione industriale italiana torna a scendere : L'Italia è un paese di “mammoni”. E fin qui in pochi avranno da eccepire. Ma è anche un paese dove, e qui il governo gialloverde probabilmente avrà qualcosa da ridire, la realtà dei dati continua a offrire segnali poco incoraggianti. Già l'Istat aveva certificato che a marzo, dopo due mesi di cresci

Battuta d'arresto nella ripresa della produzione industriale italiana : Milano. La ripresa della produzione industriale dell'Italia, registrata nei primi due mesi dell'anno, subisce una Battuta d'arresto. Secondo i dati diffusi dall'Istat stamattina, il dato è calato nel mese di marzo (-0,9 per cento), ma nonostante questo l'andamento del primo trimestre 2019 risulta co

produzione industriale - a marzo la tendenza si inverte : cala dello 0 - 9%. Il primo trimestre chiude in positivo a +1% : A marzo si è interrotto il trend positivo della Produzione industriale partito a gennaio. Rispetto al mese precedente l’indice è diminuito dello 0,9% e in confronto con il marzo 2018 il calo corretto per gli effetti di calendario è dell’1,4%. Una flessione che, rileva l’Istat, consente comunque di chiudere il primo trimestre con una variazione “ampiamente positiva rispetto al precedente, la prima dal quarto trimestre ...

Gran Bretagna - in aumento produzione industriale e manifattura : In recupero la produzione industriale nel Regno Unito nel mese di marzo . Gli ultimi dati diffusi dall' Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna, ONS, segnalano che l'indice della ...

Istat : produzione industriale in aumento nel trimestre : A marzo 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,9% rispetto a febbraio.

Istat : a marzo produzione industriale -0 - 9% - su anno -1 - 4% : Roma, 10 mag., askanews, - A marzo 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,9% rispetto a febbraio. Corretto per gli effetti di calendario, a marzo ...

Francia - frena ancora la produzione industriale a marzo : Rallenta ancora a marzo la produzione industriale francese. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un decremento dello 0,9% dal +0,1% rivisto di febbraio, +0,4% la prima lettura,. Il dato, comunicato dall' Ufficio di statistica nazionale, INSEE, , è peggiore ...

Spagna - produzione industriale a picco a marzo : produzione in caduta in Spagna a marzo . Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale, INE,, nel mese di marzo, si registra su anno un calo del 3,1% rispetto al -0,2% rivisto di febbraio, -0,3% la prima ...

produzione industriale - il boom della farmaceutica non dipende dalla Brexit. Export e ricavi in crescita dal 2008 : Nell’ultimo comunicato Istat sulla Produzione industriale, riferito a febbraio, l’ottava casella brillava particolarmente. Nel contesto di un’inattesa ripresa dell’attività manifatturiera, l’industria farmaceutica è riuscita a mettere a segno un +11% rispetto allo stesso mese del 2018. Un progresso che si ridimensiona al 5,3% correggendo il dato per il diverso numero di giorni lavorati, ma comunque testimonia il dinamismo del comparto. La ...

Germania - produzione industriale in aumento anche a marzo : L'industria tedesca continua a mostrare segnali di recupero interrompendo la fase di debolezza dei mesi precedenti. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di marzo il dato ...