Indetto sciopero | giovedì 20 a rischio metro e bus

(Di lunedì 10 giugno 2019) Roma – A Romae bus agiovedi’ 20 giugno per lodi 24 ore proclamato dall’Usb. I lavoratori si fermeranno dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati dall’agitazione i bus di superficie, tram,A, B e C e ferrovie concesse, ovvero Termini Centocelle, Roma-CivitaCastellana-Viterbo e Roma-Lido. Previste le fasce di garanzie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L’Unione sindacale di base denuncia “la quasi totale assenza di servizi igienici ai capolinea, la negazione continua di ferie adeguate a un sufficiente recupero psico-fisico, lo stato usurato dei mezzi, l’assenza di aria condizionata nei mesi caldi, tutte situazioni che causano un peggioramento delle condizioni di salute dei lavoratori”, spiegando anche che nel trasporto pubblico romano “il problema non sono piu’ ...

