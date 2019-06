Giochi fatti sulla fascia destra | Il Napoli punta Di Lorenzo per Hysaj

ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019) La corsia didelperde. Dopo quattro anni l’albanese lascia, è già tutto scritto. Anche se non si conosce ancora la sua destinazione. Ha 25 anni e 170 presenze nel. Titolare quasi inamovibile con Sarri, Ancelotti lo ha fatto scivolare sempre più lateralmente. Maksimovic e Malcuit hanno aiutato l’allenatore a cambiare. Nelle ultime 9 partite di campionato per 5 volteè rimasto in panchina. Ha avvertito l’insofferenza del San Paolo ad alcune sue giocate e ha chiesto di cambiare aria. L’Atletico Madrid si è fatto avanti ma De Laurentiis non molla a meno di 30 milioni. C’è poi in sospeso la questione Sarri, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Se dovesse approdare davveropanchina della Juventus non gli dispiacerebbe ricongiungersi con il terzino albanese. L’operazione, però, è difficile. Per un eventuale dopo Cancelo la Juventus sta seguendo ...

napolista : Giochi fatti sulla fascia destra: Il Napoli punta #DiLorenzo per #Hysaj Per il Corriere dello Sport l’albanese è or… - Antonio76278652 : @matteosalvinimi Matteo I pupazzetti siamo noi che ci continui a dire #portichiusi o #dalleparoleaifatti ma i fatti… - Gaetano38397120 : @73Orlando73 @carlakak Ahahahah, dopo che i giochi son fatti? Continuano a prenderci per il culo -