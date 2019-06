GF16 | finale del 10 giugno | Gennaro ed Enrico papabili vincitori

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mancano poche ore alla alla messa in onda della puntatadel Grande fratello 16, il reality condotto da Barbara D'Urso giunto alla conclusione e che questa sera decreterà il vincitore di questa edizione., Francesca, Gianmarco,, Erica, Martina e Daniele sono i concorrenti ancora in gioco che si contenderanno la vittoriae il montepremi da 100mila euro nella diretta tv di oggi 10su Canale 5 a partire dalle 21:25. In queste ultime ore impazzano in rete sondaggi e pronostici sul nome del vincitore, ma solo il pubblico attraverso il tele voto avrà l'ultima parola.delLillio potrebbe ancora vincere il reality Dopo che il pubblico ha proclamatoLillio come primo finalista della sedicesima edizione del Grande Fratello, l'umore dei telespettatori nei confronti del giovane napoletano è cambiato in questi ultimi giorni. La sua ...

