Denis Dosio | aggressione finta? Lui sbotta | “Imparate a guardare…”

lanostratv

(Di lunedì 10 giugno 2019)ha messo in scena l’? La polemica In queste ultime oreha fatto molto discutere per essere stato aggredito da un gruppetto di bulli. Difatti il giovane amatissimo dalle ragazzine ha pubblicato un video su instagram in cui ha mostrato di essere stato rinchiuso in un bagno di un locale da alcuni ragazzi, i quali hanno filmato tutto per umiliarlo. Un episodio esecrabile che ha fatto arrabbiare tutti. Ma le polemiche non sono affatto finite qua. Cos’altro è successo? In queste ore tanti hanno accusatodi aver messo in scena questasolo per far parlare di sè. Il motivo? Quest’ultimo, subito dopo l’, ha concesso una foto a un suo fan. Una foto in cui è sembrato essere tutto tranne che spaventato. Un’illazione che ha ovviamente scatenato gli hater, i quali hanno preso la palla al balzo per ...

trash_italiano : Denis Dosio aggredito e rinchiuso in un bagno. Io davvero non ho parole. È un personaggio, può essere criticato, ma… - trash_italiano : Oggi torna Denis Dosio a #Pomeriggio5 ?? - Amalia16999105 : RT @voidmuscat: raga ma Denis Dosio ha preso per il culo tutti, c’è il continuo del video e lui si ferma a fare foto con i presunti bulli,… -