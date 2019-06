A Otsuchi c' è un telefono davanti al mare dove in migliaia chiamano i morti dello tsunami

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ain Giappone,al, c’è un vecchiodi personei propri caridurante il terribiledel 2011. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.L’apparecchio in fòrmica, nero, contrasta con il candore della struttura che lo contiene. Il bianco, in Giappone, è il colore del lutto, oltre che della purezza. E il signor Itaru Sasaki, pensando a uno stratagemma per vincere il dolore provocato dalla prematura scomparsa del cugino, nel 2010 — un anno esatto prima del terremoto-che avrebbe devastato il Nordest del Sol Levante — aveva deciso di sistenel suo giardino una cabina telefonica collegata soltanto con l’aldilà. «Avevo bisogno di elaborare la sofferenza — ha poi dichiarato Sasaki alla televisione Nhk —. Trasfori miei ...

