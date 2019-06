8 labirinti da non perdere in Italia

vanityfair

(Di lunedì 10 giugno 2019) Labirinto della Masone, Fontanellato (Emilia Romagna)Castello di Masino, Caravino (Piemonte)Il labirinto vinicolo di Kränzelhof – Merano (Trentino Alto Adige)Giardino Monumentale di Villa Barbarigo, Valsanzibio (Veneto)Labirinto Borges, Isola di San Giorgio (Veneto)Parco di Sigurtà, Verona (Veneto)Labirinto del Castello di San Pelagio, Padova (Veneto)Villa Pisani, Stra (Veneto)Tutti, grandi e piccini, siamo affascinati dal labirinto. Sarà merito del leggendario Minotauro di Cnosso o forse della spaventata Alice di Lewis Carroll, persa nel Paese delle Meraviglie, o ancora dello scrittore impazzito Jack Torrance, ibernato nel capolavoro di Stephen King, fatto sta che quando ci troviamo un labirinto davanti, tutti noi sentiamo un richiamo irresistibile che ci spinge a entrare, ben consapevoli che dovremo trovare una via d’uscita, e non sarà poi così facile. Il labirinto è da sempre ...

