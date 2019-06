ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Ledidadi, che hanno devastato duemila ettari di foraggio elancia l’allarme e spiega che le aziende agricole si ritrovano in una situazione di emergenza e le casedagli insetti, specie a Ottana, Olotana e in particolare modo Orani dove in alcune zone si cammina su tappeti di. “La loro presenza – sottolinea l’associazione di agricoltori – sta facendo terrà bruciata die foraggio ma infastidiscono anche le persone invadendo cortili e case coloniche”. “Giugno e luglio ma anche agosto – precisa ancora – sono i mesi favorevoli per la loro diffusione; si sviluppano nei terreni incolti, ma poi si spostano anche in quelli coltivati per nutrirsi”. Una vera e propria emergenza alla quale, secondo gli esperti, ora non si può rimediare, in quanto ...

momperiglia : RT @lanuovasardegna: ++++ Milioni di cavallette invadono le campagne del Nuorese, allarme della Coldiretti ++++ - Cascavel47 : Nuoro, le campagne invase da milioni di cavallette. Coldiretti: “Devastati pascoli e foraggio”… - StraNotizie : Nuoro, l'allarme della Coldiretti: 'Invasione di cavallette nelle campagne' -