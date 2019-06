Microsoft rilascia una nuova App Xbox per Windows 10

Xbox One : Microsoft rilascia l’Aggiornamento di Aprile : A distanza di mesi dal lancio dell’aggiornamento per gli Insider su Xbox One, Microsoft a partire da oggi rende le nuove funzionalità disponibili anche per tutti gli altri giocatori, quindi coloro che non sono iscritti al programma Insider. Scopriamo insieme le novità. Tutte le novità di Aprile per Xbox One Se non siete Insider, a partire da oggi potete anche voi usufruire delle nuove funzionalità, non dovrete ...